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Рубль «пользуется слабостью» доллара

Экономика

Американская валюта ослабла после заседания ФРС США

Москва, 31 января 2019, 12:44 — REGNUM  Рубль укрепляется на открытии торгов 31 января. Однако основная причина позитивной динамики не в рубле, а в американском долларе. Для него публикация итогов заседания Федеральной резервной системы 30 января вечером, стала неожиданным разочарованием, заявил корреспонденту ИА REGNUM лавный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Американский финансовый регулятор дал понять участникам рынка, что, несмотря на позитивные перспективы экономики США, его очень беспокоит слабая динамика американских акций. И ФРС готова занять более «мягкую» позицию при ужесточении монетарной политики в будущем», — считает эксперт.

Валютный рынок отреагировал на эти заявления закономерным ослаблением «американца», однако для продолжения этой динамики нужны дополнительные поводы. Для российской валюты, таковым может стать успех на американо-китайских переговорах.

«Итоги этой встречи, скорее всего, будут известны утром 1 февраля. А в рамках сегодняшнего дня, рубль вероятно так и останется близко к текущим уровням, к доллару США в диапазоне 65,00−65,70 и к евро 74,80−75,50», — полагает Быков.

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