РФ не готова к тому, чтобы полностью отказаться от доллара – экономист

Москва, , 12:33 — REGNUM РФ нет необходимости держать свои активы в американских банках, но её партнеры едва ли готовы к тому, чтобы покупать российское чёрное золото за рубли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который заявил, что экономика РФ привязана к доллару и что Россия должна вывести все свои активы из американских банков.

«РФ нет никакого смысла держать свои счета в американских банках, но дело в том, что какое-то количество средств там всё-таки приходится хранить, чтобы обеспечивать текущие расчёты по торговым операциям с американскими фирмами, — сказал Колганов. — Привязка нашей финансовой системы к доллару — это совершено отдельная песня. Это определяется тем, что доллар является мировой резервной валютой наряду с евро. Огромное количество торговых операций в мире совершается в долларах, и мы своей волей заместить доллар чем-то другим в этих операциях не можем и вынуждены этот доллар использовать. В том числе и в торговле нашим основным экспортным ресурсом — нефтью».

Иными словами, как пояснил экономист, сложность ситуации не только в том, что РФ не хочет продавать нефть за рубеж за доллары.

«Если бы мы захотели продавать нашу нефть за рубли, мы бы оказались в очень сложной ситуации, потому что купить за рубли очень многое из того, что нам нужно, мы не сможем, — уточнил Колганов. — Нам просто не продадут. Поэтому мы вынуждены совершать операции в долларах. Рубль мало кому интересен. Объёмы торгового оборота с Россией у большинства стран небольшие, и им не нужно большого количества рублей. Их больше интересуют доллары, для того чтобы совершать операции на других рынках. Рубль же совершенно не универсален. Он может обслуживать совсем небольшой оборот с некоторыми нашими постоянными партнёрами. Но не более того. Тем более что нашим постоянным партнёрам доллары тоже нужны, так как они торгуют не только с нами».

Вторая проблема, которую обозначил экономист, заключается в том, что динамика денежной массы внутри РФ в значительной степени определяется притоком и оттоком долларов на её внутренний рынок.

«Просто потому, что большая часть экспортно-импортных операций у нас совершается в долларах, и ЦБ ориентируется на эти долларов потоки, — сказал Колганов. — Я не считаю, что это правильно. Фактически мы добровольно ввели у себя нечто вроде режима валютного управления, когда национальная валюта строго привязывается к движению доллара. У нас законодательной привязки нет, но фактически Центробанк ориентируется на долларовые потоки, когда совершает эмиссию рублевой массы».

В то же время экономист согласился с тем, то РФ могла бы перейти к более сбалансированной корзине валют, используемых ею в международных расчётах.

«Это перспективное направление, — уверен Колганов. — Но всё это требует переговоров и решений других правительств. Не все согласятся отказаться от доллара, потому что будут оглядываться на позицию США и так далее. Тут есть много сложностей. Но для нас главная проблема заключается не в том, что правительство РФ держит свои активы в американских банках, а в том, что любые расчёты в долларах, которые мы будем вынуждены совершать в любом случае, могут быть [в любой момент] заблокированы американской банковской системой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Миронова, ситуация в Венесуэле показала опасность хранения активов России в банках США.

«Пока по милости ЦБ и правительства рубль, а значит, и вся экономика намертво привязаны к доллару, финансовая система России совершенно беззащитна перед давлением Вашингтона. Поэтому мы требуем: пока не поздно, Россия должна вывести из американских банков все свои активы, а государственным компаниям должно быть запрещено работать с ними», — заявил лидер «Справедливой России».

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