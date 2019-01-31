Счетная палата РФ: Крым больше не высокодотационный регион

Москва, , 12:34 — REGNUM Показатели социально-экономического развития регионов не зависят напрямую от объема предоставляемых дотаций. При этом сама методика финансовой поддержки из Федерального центра нуждается в доработке, сообщили специалисты Счетной палаты в отчете об эффективности использования средств высокодотационными регионами в 2017 году.

Специалисты СП проверили особенности экономического развития Дагестана, Ингушетии, Крыма, Тувы, Чечни, Камчатского края и города Севастополя за 2017 году. Все эти регионы на тот момент входили в перечень высокодотационных. При этом в отчете Счетной палаты уточнили, что с 2018 года из списка исключили Севастополь, а с 2019 года статуса высокодотационного лишился и Крым. В перечень включают субъекты РФ доля федеральных дотаций в которые превышает 40% собственных доходов консолидированного бюджета.

В период с 2015 по 2017 год изменение объема дотаций Севастополю из федерального бюджет было незначительным и оставалось на уровне 7,5−7,9 млрд рублей. Однако в 2017 году объем субсидий увеличили 1,4 раза, размер других межбюджетных трансфертов — в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом. Объем федеральных дотаций в Крым ежегодно сокращался и в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизился на 10%. При этом значительно увеличивался объем субсидий из федерального бюджета: в целом за два года их объем вырос более чем в 3 раза.

Также авторы отчета констатировали низкую финансовую дисциплину регионов с высокой долей государственной поддержки. В ходе анализа было установлено, что все высокодотационные регионы нарушили бюджетное законодательство РФ. Минфин же не сумел выстроить эффективный контроль за исполнением соглашения о предоставлении средств.

К тому же нынешняя модель распределения дотаций негативно работает для регионов с труднодоступными территориями или низкой плотностью населения. Причина в том, что при росте доходов увеличивается налоговый потенциал, следовательно, бюджетная обеспеченность и по этой причине объем дотаций становится. Методика распределения дотаций не содержит показателей, учитывающих динамику естественного прироста населения. На данные момент не учитываются в полной мере объективные условия, которые влияют на объем расходов региона, в котором выросло количество жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата сообщила о низкой эффективности рыночного фонда Росинфокоминвест, учрежденного государством еще в 2007 году. По данным из отчета, с момента открытия фонд инвестировал средства лишь в один проект, хотя изначально планировалось 14.

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