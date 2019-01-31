Hyundai Heavy Industries планирует приобрести Daewoo Shipbuilding

Сеул, , 12:21 — REGNUM Компания Hyundai Heavy Industries планирует приобрести пакет акций судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., сообщает YTN.

По сообщению информационного источника, компания Hyundai Heavy Industries планирует приобрести 55,7% акций дочерней компании Daewoo. Известно, что большая часть акций судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. принадлежит Корейскому банку развития.

Предполагается, что процесс приобретение компании пройдет в форме обмена акциями с КБР.

По данным британского издательства Clarkson Research, Hyundai Heavy Industries заняла первое место по объему заказов в конце 2018 года, а компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. — второе.