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Hyundai Heavy Industries планирует приобрести Daewoo Shipbuilding

Экономика

Компания приобретет 55,7% акций

Сеул, 31 января 2019, 12:21 — REGNUM  Компания Hyundai Heavy Industries планирует приобрести пакет акций судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., сообщает YTN.

По сообщению информационного источника, компания Hyundai Heavy Industries планирует приобрести 55,7% акций дочерней компании Daewoo. Известно, что большая часть акций судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. принадлежит Корейскому банку развития.

Предполагается, что процесс приобретение компании пройдет в форме обмена акциями с КБР.

По данным британского издательства Clarkson Research, Hyundai Heavy Industries заняла первое место по объему заказов в конце 2018 года, а компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. — второе.

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