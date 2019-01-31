Экономика США ужаснула Бюджетное управление Конгресса

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Бюджетное управление Конгресса представило прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $897 млрд — беспрецедентной суммы для мирного времени и низкого уровня безработицы, сообщает The Washington Examiner.

Управление указывает также, что общий федеральный долг будет продолжать расти в процентном отношении к экономике до уровней, которые не имели места никогда, кроме как во время Второй мировой войны. Более того, эти цифры основаны на относительно оптимистичных исходных предположениях, включая отсутствие прогноза рецессии в ближайшие несколько лет.

Тем не менее, многие крупные финансовые аналитики прогнозируют рецессию в конце этого года или в начале 2020 года. Если они правы, уровень задолженности будет расти. Что еще хуже, так это вероятность того, что долг и рецессия могут усугубить друг друга, а государственный долг поможет сохранить процентные ставки выше, чем может позволить себе рецессия.

Майя Макгинес, президент центристского Комитета по ответственному федеральному бюджету, в заявлении, отвечающем на новый анализ Бюджетного управления Конгресса, подчеркивает:

«Они должны разработать план сейчас, пока экономика сильна, чтобы поставить наш долг на нисходящий путь, поэтапно, чтобы избежать гораздо более разрушительного выбора, который случится в случае промедления».

Как сообщало, по данным минфина США на январь 2019 года, за время правления главы Белого дома США Дональда Трампа увеличился более чем на $2 трлн государственный долг страны. При этом в ноябре 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на одном из мероприятий заявил, что к концу его второго президентского срока США полностью погасят государственный долг.