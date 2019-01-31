Эр-Рияд подпишет контрактов на $63 млрд для развития промышленности

Эр-Рияд, , 13:02 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что Королевство подпишет контракты на сумму 63 млрд $, согласно положениям новой программы по развитию промышленности и улучшения логистической ситуации в стране. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», итогом данной программы станет улучшение состояния 12 отраслей экономики Саудовской Аравии, включая энергетику, производство нефтепродуктов и автомобилестроение.

По словам министра, сделки общей стоимостью 63 миллиарда долларов будут подписана в соответствии с пунктами программы. Сторонами в проектах выступают представители различных военных производств в стране, а также национальная нефтяная компания Saudi Aramco и компания SABIC, занимающаяся производством нефтепродуктов. Также известно, что Saudi Aramco выкупит до 70% акций SABIC.

Также будут заключены контракты в автомобильном секторе, где огромную роль сыграют как частные, так и международные компании.