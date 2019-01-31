Кредитный рейтинг — не гарант получения кредита: мнение

Москва, , 12:03 — REGNUM Как правило, кредитный рейтинг физического лица представляет собой некий балл, который рассчитывается по определенным математическим формулам на основании кредитной истории человека. Уже известно, что в России при расчете показателя будут учитываться такие факторы, как долговая нагрузка, просрочки по прошлым кредитам и «возраст» гражданина как заемщика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

Жители России и раньше могли узнать свою кредитную историю, но нужно понимать, что для обывателя кредитная история (или так называемый «кредитный отчет») — не самый информативный документ. Там прописывается информация о действующих и погашенных кредитах, их сроках и суммах, фактах просрочки.

«Глядя на такой список, сразу и не поймешь — хорошая кредитная история или плохая. Ответ на этот вопрос как раз и призван дать кредитный рейтинг. Располагая информацией о своем кредитном рейтинге, человеку будет проще сделать выводы, хороший он заемщик или нет, и оценить собственные шансы на получение кредита», — считает эксперт.

Вместе с тем, необходимо понимать, что высокий кредитный рейтинг не является гарантом получения кредита в любом банке, так же как низкий рейтинг не является гарантом отказа в кредите. Дело в том, что банки в большинстве своем применяют собственные скоринговые модели при оценке кредитоспособности клиентов.

«Банк не обязаны принимать во внимание «официальный» кредитный рейтинг и, скорее всего, продолжат пользоваться теми же собственными формулами, что и до момента внесения поправок в закон «О кредитных историях». К слову, по этой же причине всегда имеет смысл попробовать обратиться в другой банк, если где-то вам вдруг отказали в кредите. Системы оценки кредитоспособности везде разные», — высказала свое мнение Кулакова.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность узнать индивидуальный кредитный рейтинг вместе с кредитной историей появилась у российских граждан. Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу 31 января.

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