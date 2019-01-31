Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi на втором месте по продажам автомобилей

Токио, , 12:43 — REGNUM 30 января стратегический Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi опубликовал отчет по продажам за 2018 год. В 2018 году продажи выросли на 1,4% по сравнению с 2017 годом и составили около 1,7 миллионов автомобилей. Таким образом, Альянс второй год подряд остается в тройке мировых лидеров, занимая второе место. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», на первом месте — Volkswagen, третье место занимает Toyota, отставая лишь на несколько тысяч автомобилей. Внутри Альянса наиболее сильным игроком является Nissan, но в этом году на 18% вырос сбыт концерна Mitsubishi. Наиболее приоритетными рынками для Альянса являются Юго-Восточная Азия (Mitsubishi), Северная Америка (Nissan) и Россия (Renault).