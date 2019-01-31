Число жалоб в ЦБ РФ на МФО выросло на треть

Москва, , 11:48 — REGNUM В 2018 году в России зафиксирован значительный рост количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Поступило 16,8 тыс. жалоб, что на 4,1 тыс. или 32,8% больше по сравнению с 2017 годом, сообщается на сайте регулятора.

Также наиболее проблемными остаются вопросы потребительского кредитования (39,7% от всех жалоб на банки) и проблемы с ипотекой — 14,9% от общего объема жалоб.

При этом впервые за последние годы отмечено снижение общего числа обращений граждан. В 2018 году граждане направили 243,6 тыс. жалоб — на 5,8 тыс. или 2,3% меньше, чем в 2017 году.

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Реже потребители финансовых услуг стали жаловаться на некредитные финансовые организации (НФО), ОСАГО и субъекты коллективных инвестиций. Получено получено 3,3 тыс. обращений (снижение на 58,4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, новые законодательные ограничения по потребительскому кредитованию и микрофинансовой деятельности начали действовать в России с 28 января 2019 года.

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