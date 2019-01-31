Intel предлагает 6 миллиардов долларов за израильскую компанию Mellanox

Иерусалим, , 13:20 — REGNUM Американская компания Intel готова приобрести израильскую компанию Mellanox за $5,5−6 млрд. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, технологический гигант готов оплатить часть сделки наличными, а часть — акциями. Mellanox Technologies является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования, в первую очередь коммутаторов и сетевых адаптеров.

Однако у Intel есть как минимум еще два серьезных конкурента. Следовательно, по мнению многих экспертов, окончательная стоимость израильской компании может быть намного выше.

Стоит отметить, что ранее Intel уже приобрел израильский стартап Mobileye за $15 млрд. Данная сделка стала для американской компании крупнейшей в Израиле. Кроме того, правительство страны предоставила Intel бонус в почти $200 млн при условии, что американская компания инвестирует около $5 млрд в один из своих израильских заводов.