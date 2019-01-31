Собянин опроверг возможный рост цен на продукты в Москве

Москва, , 11:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безосновательными опасения о возможных перебоях с продуктами в Москве и росте цен в продовольственных отделах. Об этом он написал 31 января в своем микроблоге.

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований», — отмечено в сообщении Собянина в Twitter.

Градоначальник пояснил, что выдано более чем достаточное количество пропусков для подвоза грузовыми машинами продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились предположения, что изменения правил передвижения грузовых машин в Москве приведут к росту цен на продукты и перебоям с их поставками. В департаменте транспорта Москвы также опровергли эти опасения.

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