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Собянин опроверг возможный рост цен на продукты в Москве

Экономика

Это «панические слухи», написал мэр

Собянин опроверг возможный рост цен на продукты в Москве
Сергей Грибков. В лавке (фрагмент). 1882

Москва, 31 января 2019, 11:50 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безосновательными опасения о возможных перебоях с продуктами в Москве и росте цен в продовольственных отделах. Об этом он написал 31 января в своем микроблоге.

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований», — отмечено в сообщении Собянина в Twitter.

Градоначальник пояснил, что выдано более чем достаточное количество пропусков для подвоза грузовыми машинами продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились предположения, что изменения правил передвижения грузовых машин в Москве приведут к росту цен на продукты и перебоям с их поставками. В департаменте транспорта Москвы также опровергли эти опасения.

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