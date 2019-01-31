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Индекс промышленного производства Южной Кореи упал на 0,6%

Экономика

На снижение индекса повлияло падение полупроводниковой промышленности

Сеул, 31 января 2019, 11:48 — REGNUM  Согласно данным Статистической службы Республики Корея индекс промышленного производства упал на 0,6% по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом сообщает SBS News.

Известно, что на снижение индекса повлияло падение полупроводниковой промышленности (4,5%). Производство обрабатывающей промышленности упало на 1,4%, производство автомобилей на 5,9%.

Кроме того, инвестиции в данной отрасли сократились на 4,2%.

Общий объем производства вырос на 1%, по сравнению с 2017 годом. Однако это самый низкий показатель с 2000 года.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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