Индекс промышленного производства Южной Кореи упал на 0,6%

Сеул, , 11:48 — REGNUM Согласно данным Статистической службы Республики Корея индекс промышленного производства упал на 0,6% по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом сообщает SBS News.

Известно, что на снижение индекса повлияло падение полупроводниковой промышленности (4,5%). Производство обрабатывающей промышленности упало на 1,4%, производство автомобилей на 5,9%.

Кроме того, инвестиции в данной отрасли сократились на 4,2%.

Общий объем производства вырос на 1%, по сравнению с 2017 годом. Однако это самый низкий показатель с 2000 года.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.