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Вкладчикам Украины вернули почти 1 млрд гривен из обанкротившихся банков

Экономика

В 2019 году на Украине ликвидируют 40 банков

Вкладчикам Украины вернули почти 1 млрд гривен из обанкротившихся банков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинская гривна

Киев, 31 января 2019, 11:46 — REGNUM  В 2018 году украинский фонд гарантирования вкладов физический лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам 979,6 млн гривен, сообщила 30 января пресс-служба фонда на официальном сайте ведомства.

В течение года неплатёжеспособным был признан украинский филиал банка «ВТБ». Его вкладчики получили 713,6 млн гривен, что составляет около 77% от суммы, которую необходимо возместить.

В 2018 году завершилась ликвидация четырёх банков, а в 2019 году планируют ликвидировать ещё 40 финансовых учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГВФЛ начала ликвидацию украинского филиала ВТБ в средине декабря 2018 года. Процедура продлится до декабря 2020 года.

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