На повышение выплат федеральным льготникам Чувашии нужно 111 млн рублей

Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чувашии с 1 февраля в связи с увеличением соцпакета и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) прибавку получат 101,1 тыс. федеральных льготников. По сравнению с предыдущим годом социальный пакет возрастёт с 1075,19 до 1121,42 рубля в месяц. На это дополнительно потребуется 111,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в отделении ПФР по Чувашии.

В ведомстве напоминают, что размеры ЕДВ и соцпакет федеральным льготникам будут проиндексированы на 4,3% с учётом роста потребительских цен за 2018 год по данным Росстата. В результате февральской индексации средний размер ЕДВ составит 2,4 тыс. рублей.

В Чувашии прибавку получат 101,1 тыс. федеральных льготников, более 80% из которых — инвалиды. К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, ликвидаторы радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.

Стоимость соцпакета вырастет за год на 46,23 рубля и составит 1121,42 рубля в месяц, в том числе лекарственная часть — 863,75 рубля, санаторно-курортная часть — 133,62 рубля, транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) — 124,05 рубля.

В отделении ПФР отмечают, что с учётом февральского повышения на ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам в Чувашии до конца 2019 года потребуется дополнительно 111,3 млн рублей. В целом за год сумма выплат этой категории получателей составит 2,9 млрд рублей.

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