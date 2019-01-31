В продуктах на южнокорейском рынке обнаружен фталат

Сеул, , 11:07 — REGNUM Агентство по защите прав потребителей Республики Корея провело исследование 25 видов продуктов, включая имбирь, черный чеснок, сливу, пуэрарию и колокольчик. Об этом сообщает News 1.

В ходе исследования было обнаружено, что в одном из продуктов содержался фталат (химическое вещество, которые очень широко используются в промышленности для придания мягкости и эластичности пластиковым изделия) — наносит вред репродуктивной функции человека. Известно, что содержание данного химического вещества было в 1,9 раз выше допустимой нормы.

Кроме того, в четырех из 25 продуктов обнаружены бактерии, которые также превышали допустимую норму. В частности бактерии были обнаружены в имбире, черном чесноке и цветочном соке.

Кроме того, у 13 из 25 продуктов отсутствовала маркировка.

В результате, Агентство по защите прав потребителей Республики Корея рекомендовало компаниям добровольно утилизировать продукцию, в которой были обнаружены бактерии, а также улучшить производственные процессы.