Названы четыре ключевые проблемы российского турбизнеса

Москва, , 10:56 — REGNUM В российском турбизнесе есть ряд проблем, которые нужно решать. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин после совещания правительства РФ по вопросам развития туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По его словам, во-первых, необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Во-вторых, подготовка кадров. По мнению Орешкина, в российском турбизнесе не хватает специалистов.

Третья проблема отечественной туриндустрии — недокапитализированность туристических компаний. Еще одни недостаток — распространение правильной информации о турпродуктах в России и за рубежом.

Глава Минэкономразвития заявил, что на совещании по вопросам туризма вес эти проблемы обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам совещания будет разработана стратегия развития туризма до 2035 года, которую представят в ближайшие месяцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент России Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ. Главной темой совещания стало развитие туризма.

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