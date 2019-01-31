Приставы взыскали 142 млн рублей с должников за свет в Чечне

Грозный, , 10:49 — REGNUM В Чечне в 2018 году взыскали с должников за электроэнергию более 142 млн рублей. Чтобы погасить долги у недобросовестных потребителей электроэнергии судебные приставы-исполнители арестовывали и имущество. Так, в течение года было произведено 155 арестов, сообщили ИА REGNUM 31 января в АО «Чеченэнерго».

Кроме того, введен запрет на регистрационные действия в отношении 307 транспортных средств, принадлежащих должникам. Еще 514 жителям республики был запрещен выезд за пределы РФ.

Напомним, долги потребителей Чечни за свет на конец 2017 года превысили 9,1 млрд рублей. Республика оказалась лидером по сумме долга за электроэнергию среди субъектов СКФО. Как сообщало ИА REGNUM, самым проблемным населенным пунктом для энергетиков в плане платежной дисциплины в «Чеченэнерго» называли Грозный. Общее количество злостных неплательщиков в столице региона на начало ноября 2018 года превысило 30 тыс. человек.

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За первый квартал 2018 года более 24 тыс. потребителей-должников в Чечне накопили долгов за электроэнергию на сумму свыше 367 млн рублей. Некоторым из них по поручению главы региона Рамзана Кадырова в мае 2018 года была оказана помощь в списании долгов.

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