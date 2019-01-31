Жители России перечислили, что они хотят купить в 2019 году

Москва, , 10:23 — REGNUM Жители России поделились планами — что они хотят купить в 2019 году. Чаще всего граждане хотят приобрести мобильный телефон (28%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более четверти опрошенных (26%) связывают траты с ремонтом (26%). 22% планируют раскошелиться на турпутевки.

Выделить значительны средства на бытовую технику хотят 25% респондентов. Каждый десятый планирует оплатить обучение (12%), купить автомобиль, квартиру или дом (по 10%).

Наименее популярные покупки на 2019 год: техника, гараж, видео‑ и фотокамера и облигации.

Опрос проведен 23 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан (64%) уверены, что нужно сократить повседневные расходы, и настроены на сберегательное поведение. 24%, напротив, хотят побыстрее потратить зарплату или пенсию.

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