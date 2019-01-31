Котировки нефти сохраняют восходящий уклон

Москва, , 09:51 — REGNUM Нефть сорта Brent 30 января удержалась над уровнем $61 за баррель и отметилась на максимумах в районе $62,50, откуда впоследствии откатилась на 100 пунктов, но все равно закрыла день с повышением, правда, в пределах 1%. Сегодня, 31 января, на утренних торгах котировки сохраняют восходящий уклон, снова цепляясь за отметку $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«От падения цены сдерживает ситуация вокруг Венесуэлы. Причем дело не столько в введенных санкциях, сколько в перспективе введения новых ограничений, которые грозят стране, если смены власти не произойдет. Пока все складывается в пользу подорожания нефти — власти не желают поддерживать самопровозглашенного президента Гуайдо, а значит, и вероятность отмены монополии госкомпании PDVSA остается низкой», — считает эксперт.

А вот отчет минэнерго США, который оказался чуть лучше данных API, не вдохновил инвесторов. Запасы сырой нефти выросли на 900 тыс., что втрое скромнее прогнозов и чуть ниже оценки института нефти. Запасы бензина по официальным данным сократились на 2,2 млн против прогноза роста на 2,8 млн. Добыча осталась на рекордном уровне 11,9 млн баррелей. Судя по реакции рынка, для роста ему нужны свидетельства снижения добычи, которая в последнее время в лучшем случае стагнирует.

«В рамках вчерашнего заседания Федрезерв смягчил риторику и прилично надавил на доллар, который продолжает переваривать более «голубиный» посыл Пауэлла. Впрочем, монетарная политика Центробанка и реакция USD оказывают опосредованное влияние на котировки нефти в период, когда бал правит геополитика — история с Венесуэлой и торговые переговоры между США и Китаем. Ожидание новостей с этих фронтов сдерживает движения цен», — отметил Мащенко.

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