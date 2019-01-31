Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов

Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве не будет проблем с доставкой продуктов, сообщили 31 января в микроблоге Twitter Транспортного комплекса столицы.

«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет», — заявили в Транспортном комплексе.

В сообщении пояснили, что логистические компании, работающие постоянно, имеют постоянные пропуска. Всего круглосуточных годовых пропусков выдано 76 тысяч. При этом с 22:00 до 6:00 для движения по городу пропуск вообще не требуется.

«Возможностью получить разовый пропуск в срок до 8 часов с момента заявки воспользовались 2 тысячи владельцев грузовых автомобилей. Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город, в 2 раза больший по размеру, чем Москва», — добавили в микроблоге.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве. С 14 января в дневное время автомашинам грузоподъемностью более 1 тонны запрещён въезд в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), свыше 12 тонн — в пределы МКАД. Кроме того, усложняется получение разовых пропусков.

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