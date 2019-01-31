В Южной Корее увеличилось количество используемых воздушных судов

Сеул, , 09:53 — REGNUM Количество самолетов, используемых южнокорейскими авиалиниями увеличилось на 5,3%, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, количество самолетов увеличилось до 804,500 единиц, то есть более 2204 самолетов летает над страной ежедневно.

По данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта, в 2018 году количество самолетов международных компаний увеличилось на 8% до 556 тыс единиц, однако количество самолетов для внутренних рейсов, напротив, сократилось на 0,1% до 249 тыс.

Кроме того, количество воздушных судов, которые пролетают над Южной Кореей увеличилось на 4,2% до 48 тыс единиц.

Как сообщает источник, в 2018 году в 10 часов утра по местному времени в небе можно было наблюдать до 153 самолетов.