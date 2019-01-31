Рубль усилил позиции

Москва, , 09:42 — REGNUM Решения ФРС, принятые 30 января, поддержали рисковые активы, нефть и, соответственно, российский рубль. Федрезерв проявил осторожность по поводу дальнейшего повышения ставок, ужесточения своей денежной политики. Это означает сохранение пока периода «дешёвых денег», снижение рисков на рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«В результате агрегатный индекс доллара упал с 95,7 п. ниже 95 п. Поднимаются фондовые индексы на 0,3−2% утром 31 января. Нефтяные цены, также зависящие от курса доллара, поднимаются на уровень выше $62 по Brent. На них воздействует и возможное ограничение поставок нефти из Венесуэлы в связи с санкциями США», — пояснил эксперт.

При этом стоит учесть, что основная локальная реакция валютного рынка, и в частности рубля, проявилась сразу после выхода новости о решениях ФРС 30 января. Доллар опустился к рублю с 66,20 руб. на уровень 65,50 руб. Евро снизился не так сильно — с 75,50 к 75,13 руб., поскольку доллар ослабел по отношению к евро.

«Но теперь пара доллар/рубль подошла к сильному нижнему ограничению в районе 65−65,50 руб., преодолеть которое затруднительно. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на 31 января — 65−65,90 руб./дол. и 74,50−75,60 руб/евро», — считает Гойхман.

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