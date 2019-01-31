Ситуация с самостроями на Кубани «управляемая» — замгубернатора

Краснодар, , 09:41 — REGNUM В целом управляемая — так охарактеризовал ситуацию с самовольным строительством в Краснодарском крае первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко на совещании в Сочи 30 января, сообщила пресс-служба администрации края.

«На сегодняшний день из процесса выявления и постановки самостроев в соответствующий реестр и судебных решений мы переходим в активную фазу сноса», — заявил Андрей Алексеенко.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что до 15 февраля текущего года каждый муниципалитет должен разработать регламент действий — от выявления самостроя до его сноса.

Добавим, что ранее власти Сочи сообщали, что с 2009 года на территории города было возведено более 500 самостроев, из них судом был легализован 61 объект. До конца 2019 года в Сочи планируется снести 54 самостроя.

Между тем, в конце января стало известно о завершения расследования уголовного дела в отношении первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита — он был задержан в апреле 2018 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство. Своей вины бывший чиновник не признает.