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Ситуация с самостроями на Кубани «управляемая» — замгубернатора

Экономика

В течение двух недель муниципалитеты должны сформировать нормативные акты по борьбе с самостроями

Краснодар, 31 января 2019, 09:41 — REGNUM  В целом управляемая — так охарактеризовал ситуацию с самовольным строительством в Краснодарском крае первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко на совещании в Сочи 30 января, сообщила пресс-служба администрации края.

«На сегодняшний день из процесса выявления и постановки самостроев в соответствующий реестр и судебных решений мы переходим в активную фазу сноса», — заявил Андрей Алексеенко.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что до 15 февраля текущего года каждый муниципалитет должен разработать регламент действий — от выявления самостроя до его сноса.

Добавим, что ранее власти Сочи сообщали, что с 2009 года на территории города было возведено более 500 самостроев, из них судом был легализован 61 объект. До конца 2019 года в Сочи планируется снести 54 самостроя.

Между тем, в конце января стало известно о завершения расследования уголовного дела в отношении первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита — он был задержан в апреле 2018 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство. Своей вины бывший чиновник не признает.

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Незаконное строительство и самозахваты земель
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