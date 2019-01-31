Граждане РФ теперь могут просчитать шансы на выдачу кредита

Москва, , 09:32 — REGNUM Российские граждане получили возможность более точно прогнозировать свои шансы на получение банковского кредита. 31 января в силу вступили поправки в закон «О кредитных историях», позволяющие узнавать индивидуальный кредитный рейтинг.

Речь идет о балле, который гражданин может узнать, запрашивая свою кредитную историю, к примеру, через портал госуслуг. Чем выше этот балл, тем выше вероятность того, что обратившийся получит кредит в российском банке.

Напомним, при расчете индивидуального кредитного рейтинга будет учитываться общий долг гражданина, наличие просрочек по платежам и возраст кредитной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в закон «О кредитных историях» были приняты 3 августа 2018 года. Данные изменения упорядочили порядок и форму запросов о кредитных отчетах, расширили определение договора займа и состав источников формирования кредитной истории.

Читайте также: Около 80% жителей России имеют высокий кредитный рейтинг