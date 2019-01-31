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Граждане РФ теперь могут просчитать шансы на выдачу кредита

Экономика

При расчете индивидуального кредитного рейтинга будет учитываться общий долг гражданина, наличие просрочек по платежам и возраст кредитной истории

Граждане РФ теперь могут просчитать шансы на выдачу кредита
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кредит

Москва, 31 января 2019, 09:32 — REGNUM  Российские граждане получили возможность более точно прогнозировать свои шансы на получение банковского кредита. 31 января в силу вступили поправки в закон «О кредитных историях», позволяющие узнавать индивидуальный кредитный рейтинг.

Речь идет о балле, который гражданин может узнать, запрашивая свою кредитную историю, к примеру, через портал госуслуг. Чем выше этот балл, тем выше вероятность того, что обратившийся получит кредит в российском банке.

Напомним, при расчете индивидуального кредитного рейтинга будет учитываться общий долг гражданина, наличие просрочек по платежам и возраст кредитной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в закон «О кредитных историях» были приняты 3 августа 2018 года. Данные изменения упорядочили порядок и форму запросов о кредитных отчетах, расширили определение договора займа и состав источников формирования кредитной истории.

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