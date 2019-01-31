В Таджикистане приступили к строительству объектов по проекту CASA-1000

Душанбе, , 09:30 — REGNUM Иностранные компании приступили к строительству в Таджикистане линий электропередач в рамках международного проекта CASA-1000, сообщает 31 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на данные государственной энергетической компании «Барки точик».

Строительство инфраструктурных объектов в рамках проекта оценивается в $351 млн. К строительным работам приступили шведская компания АВВ и индийская Kalpataru.

В министерстве энергетики Таджикистана отметили, что индийская компания уже получила предоплату по данному проекту и приступила к строительству линий электропередач (ЛЭП) переменного тока 500 кВ. В настоящее время специалисты определяют места установки опор.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, протяженность ЛЭП 500 кВ по территории Таджикистана должна составить 117 км. Иностранные компании также планируют построить электрические подстанции. Строительство всех объектов планируется закончить до конца 2021 года.

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