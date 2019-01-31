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В Минприроды РФ подсчитали оборот рынка обращения с отходами

Экономика

Указанный оборот будет постепенно увеличиваться, подчеркнул замглавы ведомства

Москва, 31 января 2019, 09:17 — REGNUM  На сегодняшний день в России суммарный оборот рынка обращения с бытовыми отходами составляет около 200 млрд рублей в год. Об этом заявил замглавы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

По его словам, эта оценка является грубой. Также замминистра подчеркнул, что указанный оборот будет постепенно увеличиваться.

«Мы исходим из того, что в России образуется порядка 70 млн тонн отходов в год. Порядка 200 млрд рублей составляет ежегодный оборот рынка обращения с отходами», — цитирует слова Храмова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томском политехническом университете предложили новый метод утилизации твердых бытовых отходов. По мнению специалистов, отходы следует включать в состав композиционного топлива теплоэлектростанций — это позволит утилизировать их с получением экономической выгоды.

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