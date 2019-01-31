Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM Биометрическая индентификация приводит к понижению безопасности не только в небольших, но и в крупных банках. Об этом заявил профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее ЦБ заявил о намерении продлить срок внедрения биометрической идентификации для банков с базовой лицензией (с капиталом менее 1 млрд рублей) до 2021 года.

«Это скорее понижение безопасности, если речь идёт об отдельном человеке. Как это оценивают специалисты? Если пароль скомпроментирован, то его можно поменять. Но если украден голос или отпечатки, то это фатально», — сказал Ющук.

По мнению эксперта, биометрическая идентификация могла быть инициирована самим государством и в интересах государства. Таким образом власти получают тотальный контроль над гражданами сравнительно мягким путём, без принудительных мер, полагает Ющук.

Напомним, биометрическая идентификация в банках появилась с 30 июня 2018 года. Гражданам предлагается совершать операции через подтверждение по голосу или фотографии своего лица. По информации ЦБ, в декабре 2018 года биометрические данные собирали уже 27 российских банков.

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