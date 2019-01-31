Сборку российской «Лады» могут локализовать в Алжире

Москва, , 09:10 — REGNUM Возможность локализации сборочного производства российской «Лады» в Алжире обсуждалась сторонами на прошедшем заседании межправкомиссии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, предложение прозвучало с российской стороны, а прерогатива в коммерческих переговорах принадлежит компаниям двух стран.

Напомним, летом прошлого года старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор сообщал, что французский концерн обсуждает возможность расширения мощностей завода компании в Алжире, может начать поставки машкомплектов Renault и Lada.

В настоящее время реализуется проект по экспорту «АвтоВАЗом» кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир (автомобиль выпускается под названием Symbol), который стартовал в декабре 2016 года.

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