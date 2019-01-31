Дагестан рассчитался с долгами перед Астраханской областью по линии ФОМС

Махачкала, , 08:52 — REGNUM Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области отозвал свой иск в адрес ТФОМС Республики Дагестан о взыскании 5,2 млн рублей долга по оплате счетов. Причиной отказа послужило полное погашение задолженности, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе Арбитражного суда РД.

Напомним, исковое заявление Астраханская область подала в середине ноября 2018 года. Тогда же с требованием взыскать с дагестанского ТФОМСа гораздо большую сумму, а именно более 602 млн рублей, в суд обратилась и страховая компания «МАКС-М». Однако спустя неделю организация отозвала свой иск.

Тут же в адрес Фонда медстрахования поступило новое заявление, на этот раз от ФОМСа Саратовской области, о взыскании 10,6 млн рублей. Заседание по данному делу в Арбитражном суде Дагестана назначено на 5 февраля.

Читайте также: С фонда медстрахования Дагестана требуют более 600 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года был задержан экс-руководитель территориального ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов по подозрению в мошенничестве и хищении средств Фонда в размере более 210 млн рублей. В ноябре Кировский районный суд города Махачкалы продлил ему срок заключения под стражей до 17 февраля 2019 года. В декабре на освобожденную Сулеймановым должность был назначен бывший глава ТФОМС Республики Крым Андрей Карпеев.

Читайте также: Третий за месяц: новый иск в адрес фонда медстрахования Дагестана