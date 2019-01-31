Объем выращенных в Крыму устриц увеличился на 45%

Симферополь, , 08:29 — REGNUM В Крыму в 2018 году вырастили 174 тонны товарных устриц, это на 54 тонны больше (+45%), чем годом ранее. В ближайшие годы производство устриц также будет расти, рассказал глава департамента по рыбному хозяйству минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.

Положительная динамика темпов роста производства этой категории продукции в год составляет около 30%. Ожидается, что в дальнейшем устричное направление будет также ежегодно прирастать в объемах, отметил он.

Так, в 2018 году на аквафермах вырастили 531 тонну молоди устрицы и 432 тонны мидий. На полуострове работают около десяти мидийно-устричных хозяйств, продукция которых поступает не только в Крым, но и в южные регионы России, Москву и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года производство деликатесных морепродуктов, в частности, устриц и мидий, в России многократно выросло. Лидирует по показателям роста полуостров Крым.

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