В Свердловской области увеличили тарифы на проезд в общественном транспорте

Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Свердловской области утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Изменения касаются городского и пригородного общественного транспорта по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Предельные тарифы на перевозки свердловчан установлены в размере 20 рублей за одну поездку в городском транспорте и 2,26 рубля за километр в пригородном.

Напомним, что предшествующие предельные тарифы были установлены в 2016 году и не менялись более двух лет. Так, предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном городском транспорте составлял 18 рублей за поездку, а стоимость проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах формировалась из расчёта 2,1 рубля за один километр поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге стоимость проезда без льгот и скидок в городском общественном транспорте составляет 28 рублей за поездку. Тарифы на проезд в последний раз менялись 1 февраля 2017 года. Ранее стоимость проезда составляла 26 рублей, а до начала 2016 года — 23 рубля за поездку.