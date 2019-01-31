Частные перелёты Илона Маска обошлись Tesla в $700 тысяч за год

Пало-Альто, США, , 07:52 — REGNUM Свыше 150 тысяч миль (241 км) преодолел основатель компании Tesla Илон Маск на частном самолёте в 2018 году, потратив на перелёты $700 тыс. (45,8 млн рублей), передаёт издание The Washington Post.

Частые перелёты миллиардера были в значительной степени оплачены Tesla — автопроизводителем, который задолжал миллиарды долларов и уволил тысячи сотрудников за последний год, в том числе объявил о сокращении 7% персонала в этом месяце.

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Как пояснил представитель Tesla Дэйв Арнольд, передвижения Маска являются «неотъемлемой частью ведения бизнеса», а иных способов «телепортироваться, чтобы выполнять свою работу так же эффективно, пока не существует».

Между тем в издании отмечают, что Маск путешествовал по всему миру не только с рабочими целями. Например, лайнер использовался для полетов в отпуск Маска или членов его семьи. Также борт часто использовался для перелётся с одного конца Лос-Анджелеса на другой.

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