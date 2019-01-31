В Южной Корее McDonald's и Subway увеличат стоимость своей продукции

Сеул, , 07:49 — REGNUM Две сети ресторанов быстрого обслуживания поднимут цены на свою продукцию в преддверие праздников на территории Южной Кореи, сообщает YTN.

Представители компании McDonald's сообщили, что поднимут стоимость 23 наименований в меню, включая шесть видов гамбургеров и пять наборов на 2,4% с 12 февраля.

Кроме того, сеть ресторанов, прославившаяся своими сендвичами, Subway также увеличит стоимость 21 блюда в среднем на 300 вон (~$) с 1 февраля.

Представители компаний сообщили, что вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста цен на продукты питания и поднятием оплаты труда.

Кроме того, производитель напитков и молочных продуктов Korea Yakult также увеличил стоимость 4 видов молочных коктейлей на 3%, а кофейня «The Venti» подняла цены на 8 видов напитков.

В Южной Корее в феврале состоится один из важнейших праздников — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день).