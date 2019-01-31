ЦБ РФ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

Москва, , 07:28 — REGNUM Банка России от 30 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк» (г. Петропавловск-Камчатский), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что более 70% кредитного портфеля банка сформировано с сомнительной и проблемной ссудной задолженностью.

Это создавало реальную угрозу интересам вкладчиков. Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «Камчаткомагропромбанка» меры, но выводов руководством не было сделано.

В кредитном учреждении назначена временная администрация. По величине активов «Камчаткомагропромбанк» занимал 297 место в банковской системе РФ.

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