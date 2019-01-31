Названа прибыль компании Samsung Electronics

Сеул, , 07:30 — REGNUM Прибыль компании Samsung Electronics резко упала из-за спада полупроводниковой промышленности, сообщает YTN.

Представители компании Samsung сообщили, что прибыль за 4 квартал 2018 года оставила 10,8 трлн вон (~$9,6 млрд), что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Известно, что объем продаж также уменьшился на 10% до 59,27 трлн вон (~$52,9 млрд).

По словам представителей компании, причинами ухудшения дохода стали спад полупроводниководниковой промышленности и рост рынка смартфонов. Кроме того, по прогнозам компании, прибыль снизится в 2019 году, однако ситуация может улучшиться со второй половины года.

Полупроводники́ — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.