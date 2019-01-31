Нефть демонстрирует настрой на рост до $62,50

Москва, , 07:17 — REGNUM На торгах ICE 30 января цена нефти смеси Brent демонстрировала ярко выраженные настроения на рост. Баррель Brent подорожал на 0,89%, до $61,50, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Власти Венесуэлы демонстрируют решительность в борьбе с самопровозглашенным «президентом» Гуайдо, и, видимо, нефтяной рынок расценил это как сигнал о будущем ужесточении санкций США против Венесуэлы, и в частности против государственной нефтяной корпорации PDVSA, что может привести к сокращению предложения нефти.

Коммерческие запасы нефти в США, согласно опубликованным в среду данным минэнерго США, выросли на 919 тыс. баррелей, хотя рынок ожидал роста на 3,15 млн баррелей, что усилило рост цены на нефть на вечерних торгах. Нефтяной рынок, похоже, воспринял эту информацию неоднозначно: днем цена Brent уверенно росла и даже доходила до $62 за баррель, но к вечеру энтузиазм «быков» выдохся.

Решение ФРС сохранить процентную ставку на том же уровне на цену нефти не сильно повлияет. Цена нефти чисто технически может дойти до $62,50 за баррель и задержаться на этом уровне в ожидании позитивных новостей. На сегодня, 31 января, торги ожидаются по цене барреля Brent на уровне $61−62.

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