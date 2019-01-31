За три минуты в Китае: канатная дорога через Амур обеспечит быстрый переход

Благовещенск, , 07:17 — REGNUM Строительство канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют начать в ближайшее время. Внесенные изменения параметров в проект трансграничной переправы обсудила комиссия по приоритетным экономическим проектам при губернаторе Приамурья, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-служба местного правительства.

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Новый инвестор по строительству канатной дороги через Амур, которым стала Группа компаний «Регион», намерен вложить в проект 2,2 млрд рублей.

Ожидается, что новый переход позволит российским и иностранным туристам максимально комфортно и быстро пересекать границу. Длина дороги составит примерно 1 км, а время в пути не превысит трех минут. Канатная дорога сможет перевозить до двух тыс. человек в час, что даст увеличение числа туристов из КНР до миллиона человек в год.

«Согласно технико-экономическому обоснованию, общая стоимость проекта составит 2,2 млрд руб. Финансирование предполагается за счет частных средств», — пояснили в правительстве Амурской области.

Напомним, в конце 2018 года сменился собственник — ООО «ЗЭД Девелопмент» сменила Группа компаний «Регион». Внесены изменения в ТЭО проекта в части уточнения мощности канатной дороги, стоимости и сроков реализации.

Озвучены сроки начала строительства — 2019 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2015 году, будучи врио губернатора Амурской области, Александр Козлов в ходе Восточного экономического форума сообщил, что на строительство моста через реку Амур понадобится 4 года и 16 миллиардов рублей.

Тогда между правительствами России и Китая было подписано соглашение о строительстве и эксплуатации трансграничной канатной дороги через реку Амур. Она предназначается для перевозки через российско-китайскую государственную границу пассажиров и багажа в подвижном составе, который перемещается по канатам, представляющим собой единый технологический комплекс.