Госдолг Украины в 2018 году сократился до 62,7% ВВП

Киев, , 23:52 — REGNUM Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2018 год сократился с 71,8% до 62,7% ВВП. Об этом сообщила 30 января пресс-служба министерства финансов Украины.

На минувшей неделе в ведомстве сообщали, что за год совокупный объём государственного долга Украины вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд (на 2,6%) и на 31 декабря 2018 года составил $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте показатель увеличился на 26,96 млрд (на 1,3%) и составил 2,169 трлн гривен.

В 2019 году, по данным министерства финансов, Украине предстоит выплатить по долгам в общей сложности $14,2 млрд.

При этом Киев намерен продолжить работать с Международным валютным фондом над получением очередных траншей, а также брать кредиты у Евросоюза и Всемирного банка. Новые займы позволят Украине оплачивать долги, чтобы получать следующие кредиты.

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