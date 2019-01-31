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Кронпринц Саудовской Аравии завершил кампанию по борьбе с коррупцией

Экономика

Антикоррупционная кампания продолжалась 15 месяцев

Эр-Рияд, 31 января 2019, 00:17 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин-Салман аль-Сауд завершил антикоррупционную кампанию, которая продолжалась 15 месяцев, 30 января передает агентство Reuters.

«Комитет выполнил свою задачу, в связи с чем Его Королевское Высочество, наследный принц, попросил Хранителя двух Святых Мечетей завершить работу», — говорится в заявлении королевства.

В рамках кампании, инициатором которой был кронпринц Мухаммед, следствие допросило 381 представителя бизнеса, чиновничьего корпуса и даже королевской семьи Саудовской Аравии, 87 арестованным были предъявлены обвинения.

Арестованные представители саудовской элиты несколько месяцев содержались в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, специально для этой цели превращенном в комфортабельную тюрьму.

По итогам антикоррупционной кампании несколько десятков заключили соглашение со следствием и «вернули» королевству активы, которые власти Саудовской Аравии оценивают в $106 млрд.

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Коррупция и борьба с ней
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