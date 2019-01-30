ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает 30 января пресс-служба американского финансового регулятора.

Как говорится в сообщении, с учётом глобальных событий в экономической и финансовой сферах, а также сдержанного инфляционного давления в ФРС приняли решение «сохранять терпение при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки».

Напомним, что в минувшем году ФРС США четыре раза повышала базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. За год ставка была повышена с 1,25−1,5% до 2,25−2,5% годовых.

В последний раз решение о повышении ставки было принято ФРС в середине декабря. При этом этом президент США Дональд Трамп призывал регулятор не повышать ставку, заявляя, что это может вызвать замедление экономического роста в стране.