Минфин РФ не видит риска дефолта Мордовии и Костромской области

Москва, , 22:34 — REGNUM Наиболее проблемными в России регионами, у которых на 1 января 2019 года величина госдолга выше доходов, являются Мордовия и Костромская область. Причем в начале прошлого года таких регионов было семь, заявила директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина.

По ее словам, несмотря на то, что Костромская область находится в рисковой зоне с высоким уровнем государственного долга, его величина сократилась в течение 2018 года как в номинальном выражении — на 1,5 млрд рублей, так и в относительном — на 7%, в том числе рыночный долг снизился на 10%.

«Мордовия, напротив, за 2018 год нарастила как общий объем госдолга — на 6,2 млрд рублей, или на 12%, так и рыночный — на 45%», — констатировала Ерошкина.

Однако она уточнила, что для этих субъектов предусмотрен дополнительный механизм — санкционирование расходов через Федеральное казначейство, установлена очередность платежей по расходам за счет доходов региона.

«Это первоочередные расходы: зарплата, меры социальной поддержки, платежи за неработающее население, расходы на обслуживание долга», — пояснила глава департамента.

После того как эти платежи пройдут в течение месяца, казначейство открывает финансирование на другие расходы. Механизм санкционирования расходов также применяется в Хакасии.

«Мы не видим риска дефолтов субъектов РФ. Анализ исполнения региональных бюджетов прошлого года показал, что ни один субъект не допустил просрочки погашения бюджетных кредитов. У нас также нет информации о том, что за последний период года какой-либо субъект не погасил вовремя кредит в коммерческом банке», — отметила представитель Минфина.

Доходы регионов России растут более высокими темпами, чем было предусмотрено региональными бюджетами, ситуация с точки зрения доходной базы регионов позитивная, за 2018 год доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации выросли на 15%.

«То есть должен произойти какой-то экстраординарный случай, чтобы регион допустил нарушение сроков погашения задолженности», — заключила Ерошкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия в течении 2018 года увеличила объем долговых обязательств на 6,227 млрд рублей, или на 12,45%. Госдолг региона на 1 января 2019 года составил 56,217 млрд рублей.

Бюджет Мордовии на 2019 год утвержден со следующими параметрами: доходы в размере 37,540 млрд рублей, расходы — 37,525 млрд рублей, профицит бюджета ожидается в размере 15 млн рублей, или около 0,04% от расходной части. Таким образом, объем госдолга на 18,677 млрд рублей превышает сумму доходов республиканского бюджета.

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