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Нефть растет в цене после отчета о запасах в США

Экономика

Brent подорожала до $62,55 за баррель

Нефть растет в цене после отчета о запасах в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 30 января 2019, 21:12 — REGNUM  Мировые нефтяные цены растут после правительственного отчета о снижении роста запасов нефти и сокращении запасов бензина в США, 30 января передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent к настоящему моменту подорожала на $1,23 (2%) до $62,55 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на $1,52 (2,9%) до $54,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января правительство США опубликовало данные о запасах нефти и топлива в стране. Вопреки прогнозам экспертов, запасы нефти в США за неделю выросли всего на 919 тыс. баррелей, запасы бензина — упали на 2,2 млн баррелей.

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