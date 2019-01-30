Свердловский министр раскрыл схему и прибыльность «мусорного тарифа»

Екатеринбург, , 22:45 — REGNUM В структуре тарифов за вывоз мусора в Свердловской области заложены «прибыльная» и «налоговая» составляющие. Об этом заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До 5% мусорного тарифа может быть использовано не на покрытие расходов региональных операторов, уточнил чиновник.

«Прибыль может составлять не более 5% от совокупных расходов. Это обязательное требование. Она есть и будет расходоваться на разные нужды — покрытие кассового развитие в связи с неплатежами граждан, чтобы была организована информационная работа, покупались контейнеры и так далее», — заявил Смирнов.

Самый большой элемент тарифа — покрытие транспортных расходов.

«Это составляет более 50%. Для Свердловской области эта величина достаточно большая, потому что у нас большая площадь и транспортное плечо по доставке мусора из одного населённого пункта до другого у нас больше, чем у многих других субъектов», — сказал Смирнов.

Не стоит забывать и о повышенном до 20% налоге на добавленную стоимость (НДС) — он тоже сейчас заложен в тарифе, хотя правительство и обсуждает идею избавить региональных операторов от НДС, напомнил министр.

Также в тарифе заложены плата за негативное воздействие на окружающую среду и расходы на обслуживание договоров, уточнил Смирнов.

Кроме того, у регионального оператора «Рифей» в тарифе предусмотрена инвестиционная составляющая, дополнил министр. Она установлена Региональной энергетической комиссией в размере 323 рубля (38%, тогда как транспортные услуги у «Рифея» занимают 37,5% тарифа) и уже вызвала возмущения в Нижнем Тагиле.

Напомним, 30 января 2019 года Николай Смирнов заявил, что в случае льготы для региональных операторов, возможность которой обсуждается в федеральном центре, из мусорного тарифа будет убран НДС. Тем не менее, ежегодно тариф может повышаться на величину до 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области работают три региональных оператора. Екатеринбург и ближайшие территории обслуживает муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов Екатеринбурга составляет 148,62 рубля, а для частного сектора — 182,12. В других населённых пунктах тариф соответственно 132,57 и 117,82 рубля.

Северный кластер обслуживает компания «Рифей». Для жителей многоквартирных домов тариф составляет 142,95 рубля, а в частном секторе — 160,72. В Западном кластере, который обслуживает ООО «ТБО «Экосервис», тарифы, соответственно, 120,59 и 135,58 рубля.

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