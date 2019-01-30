Среда, 30 Января 2019 года
18:57:36 МСК

В Костромской области увеличилось раскрываемость преступлений

Экономика

По сравнению с 2017 годом количество преступлений в прошлом году снизилось на 10%

Кострома, 30 января 2019, 18:56 — REGNUM  Костромские следователи расследовали в прошлом году 601 уголовное дело, сообщает областное телевидение «Русь». Большинство из них передано в суд.

По данным следственного комитета по Костромской области, количество зарегистрированных в регионе преступлений в сравнении с 2017 годом, снизилось на 10%, особо тяжких — почти на 17%. Раскрываемость выросла в отдельных категориях — причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование — до 100%

Совместно с органами внутренних дел расследовано 17 преступлений прошлых лет, 32 уголовных дела о коррупции направлены в суд. Возмещенный ущерб составил более 34 миллионов рублей. 13 миллионов рублей было возвращено работникам в результате расследований по защите трудовых прав граждан.

ИА REGNUM напоминает, что костромская полиция вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по раскрываемости преступлений в прошлом году.

Согласно статистике, в области снизились преступления:

  • грабежей и разбоев — на 25%,
  • мошенничеств — на 15%,
  • краж — на 9%.

Также в 2018 году было изъято 9 тысяч литров алкоголя, 11 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Статистика правонарушений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить