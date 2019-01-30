В Костромской области увеличилось раскрываемость преступлений

Кострома, , 18:56 — REGNUM Костромские следователи расследовали в прошлом году 601 уголовное дело, сообщает областное телевидение «Русь». Большинство из них передано в суд.

По данным следственного комитета по Костромской области, количество зарегистрированных в регионе преступлений в сравнении с 2017 годом, снизилось на 10%, особо тяжких — почти на 17%. Раскрываемость выросла в отдельных категориях — причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование — до 100%

Совместно с органами внутренних дел расследовано 17 преступлений прошлых лет, 32 уголовных дела о коррупции направлены в суд. Возмещенный ущерб составил более 34 миллионов рублей. 13 миллионов рублей было возвращено работникам в результате расследований по защите трудовых прав граждан.

ИА REGNUM напоминает, что костромская полиция вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по раскрываемости преступлений в прошлом году.

Согласно статистике, в области снизились преступления:

грабежей и разбоев — на 25%,

мошенничеств — на 15%,

краж — на 9%.

Также в 2018 году было изъято 9 тысяч литров алкоголя, 11 килограммов наркотиков и психотропных веществ.