Доля убыточных организаций в России достигла 29%

Москва, , 18:37 — REGNUM Доля убыточных организаций в России за период с января по ноябрь 2018 года выросла на 0,8% в годовом выражении и достигла 29%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений, по оперативным данным Росстата, составил 12 трлн 842 млрд рублей в действующих ценах.

При этом 35 тысяч организаций получили прибыль в размере 14 трлн 953 млрд рублей, а 14,3 тысячи организаций имели убыток на общую сумму 2 трлн 11 млрд рублей.

За аналогичный период 2017 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 9 трлн 642 млрд рублей.