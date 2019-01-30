Идею о реновации соцобъектов на селе поддержало правительство РФ — Руденя

Тверь, , 18:27 — REGNUM Предложения от Тверской области, представленные губернатором Игорем Руденей, были поддержаны на совещании о подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которое председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел в Москве 29 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы предложили вернуться к теме реновации социальных объектов. Речь идет о социальной инфраструктуре, особенно в населенных пунктах, где есть небольшие школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Наше предложение было поддержано. Надеюсь, этот процесс будет актуален не только для нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации», — сказал Игорь Руденя. комментируя итоги совещания.

Губернатор также сообщил, что на совещании обсуждались вопросы приведения в порядок сельских дорог, развитие газификации, качественное водоснабжения, создание комплексных инфраструктурных объектов, объединяющих учреждения образования, медицины, социальной и культурной сфер. Как отметил глава региона, это позволит уменьшить затраты на содержание организаций без снижения качества и объема предоставляемых населению услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание о подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий провел 29 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В совещании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Отметим, что сегодня численность постоянного сельского населения в Тверской области составляет более 313 тысяч человек.