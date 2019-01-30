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Фондовый рынок США вырос на открытии

Экономика

Уолл-стрит обрадовали прибыли Apple и Boeing

Нью-Йорк, США, 30 января 2019, 18:19 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка поднялись на 0,5 — 1% на старте торгов, 30 января передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 246,56 пункта (1,00%), до 24 826,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,62 пункта (0,52%), до 2653,62, индекс Nasdaq вырос на 66,50 пункта (0,95%), до 7094,79 пункта.

Оптимизм рынка вызвали обнадеживающие прибыли таких крупных компаний, как Apple и Boeing. Однако Уолл-стрит напряженно ждет очередных заявлений ФРС, которые могут вызвать спад на рынке.

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