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В Туркмении готовятся к массовой продаже госимущества

Экономика

Для этого объединяют ряд министерств и ведомств, а также вводят разрешение на приватизацию госпредприятий

Ашхабад, 30 января 2019, 18:11 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании министерства промышленности и коммуникаций.

В состав нового ведомства на правах агентств вошли министерство промышленности, министерство железнодорожного транспорта, министерство автотранспорта, министерство связи, госслужба морского и речного транспорта, «Туркменские авиалинии» и национальное космическое агентство.

Также глава государства занялся реорганизацией сельскохозяйственной отрасли — упразднив министерство сельского и водного хозяйства и госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам, и создав на их базе министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды и госкомитет водного хозяйства страны.

Помимо этого, Бердымухамедов подписал указ о переименовании национального комитета по гидрометеорологии в службу по гидрометеорологии и передаче нового ведомства под управление министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды

При этом глава президент Туркмении акцентировал внимание на том, что в ближайшее время будет изменена форма собственности предприятий, работающих в промышленной и сельскохозяйственной отраслях — их преобразуют в акционерные общества и приватизируют.

ИА REGNUM напоминает, что о необходимости провести приватизацию государственных предприятий Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов говорит с середины 2016 года. В первую очередь — относящиеся к отраслям энергетики, транспорта и связи.

Также начать приватизацию госпредприятий и продолжить сокращать расходы на госинвестиции властям Туркмении порекомендовали в Международном валютном фонде.

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Экономика Туркмении
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