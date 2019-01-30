Среда, 30 Января 2019 года
17:50:34 МСК

Названа прибыль южнокорейской компании POSCO Engineering & Construction Co

Экономика

Прибыль компании достигла $4,9 млрд

Сеул, 30 января 2019, 17:50 — REGNUM  Прибыль южнокорейской сталелитейной компании POSCO Engineering & Construction Co. первые за семь лет достигла рекордного уровня, сообщает YTN.

30 января представители компании POSCO Engineering & Construction Co. сообщили, что объем продаж составил, 64,9 трлн вон (~$57,9 млрд), прибыль компании достигла 5,5 трлн вон (~$4,9 млрд), а чистая прибыль — 1,8 трлн вон (~$1,6 млрд).

Известно, что продажи и прибыль сталелитейной компании увеличились на 7,1% и 19,9% соответственно. Однако чистая прибыль упала на 36,4%.

Как сообщили представители компании POSCO, в 2019 году компания планирует увеличить объем продаж до 66,3 трлн вон (~$59,2 млрд).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить