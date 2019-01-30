Названа прибыль южнокорейской компании POSCO Engineering & Construction Co

Сеул, , 17:50 — REGNUM Прибыль южнокорейской сталелитейной компании POSCO Engineering & Construction Co. первые за семь лет достигла рекордного уровня, сообщает YTN.

30 января представители компании POSCO Engineering & Construction Co. сообщили, что объем продаж составил, 64,9 трлн вон (~$57,9 млрд), прибыль компании достигла 5,5 трлн вон (~$4,9 млрд), а чистая прибыль — 1,8 трлн вон (~$1,6 млрд).

Известно, что продажи и прибыль сталелитейной компании увеличились на 7,1% и 19,9% соответственно. Однако чистая прибыль упала на 36,4%.

Как сообщили представители компании POSCO, в 2019 году компания планирует увеличить объем продаж до 66,3 трлн вон (~$59,2 млрд).