Минфин разместил облигации федерального займа на 25 млрд рублей

Москва, , 17:18 — REGNUM Министерство финансов России 30 января разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 223 с датой погашения 28 февраля 2024 года на сумму 15 млрд рублей. Спрос оказался почти в три раза выше предложения и составил 44,996 млрд рублей. Выручка от размещения составила 14,438 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,21% годовых.

Кроме этого, ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 224 с погашением 23 мая 2029 года на сумму 10 млрд рублей. Спрос при этом составил 41,585 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,214 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,36% годовых.

Напомним, на минувшей неделе Минфин разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 17,5 млрд рублей при предложении в 30 млрд рублей и спросе в 24,1 млрд рублей.

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